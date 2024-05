Jannik Sinner torna in campo e gioca il suo primo match al Roland Garros 2024. Il campione azzurro, numero 2 al mondo, sfida sul rosso l'americano Christopher Eubank. L'unico precedente è a favore di Jannik che nel 2022 vinse in tre set 6-4 7-6 (8) 6-2 agli Us Open.

Sarà una partita importante per verificare le condizioni fisiche di Sinner al rientro dopo aver saltato gli Internazionali d'Italia per il problema all'anca.

Sinner-Eubanks, Roland Garros 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro del primo turno del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner e Christopher Eubanks si gioca lunedì 27 maggio alle ore 11 sul campo Lenglen e sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.