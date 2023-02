Sinner-Fils oggi, Atp Marsiglia 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Inizia oggi, giovedì 23 febbraio, l'avventura di Jannik Sinner all'Atp 250 di Marsiglia. L'altoatesino, reduce dalla finale persa nell'Atp 500 di Rotterdam, affronta Arthur Fils che aveva recentemente battuto in due set (7-5, 6-2) negli ottavi del torneo vinto due settimane fa a Montpellier.

Il talento francese, classe 2004, però, si era dimostrato un avversario all'altezza che, anche vista la giovane età, ha grandi margini di miglioramento.

Atp 250 Marsiglia: Sinner-Fils, gli orari e dove vederla in diretta tv

L'incontro degli ottavi di finale dell'Atp 250 di Marsiglia tra Sinner e Fils è in programma oggi, giovedì 23 febbraio ed è il quarto match dalle ore 11.30. Sul cemento della località francese non giocheranno prima delle 18.00.

Sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), in diretta streaming gratuita su supertennis.tv e per gli abbonati su SuperTenniX, gratis per abbonati FITP.