Impresa Sinner: batte Medvedev in tre set e vola in finale

Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals. Oggi, sabato 18 novembre, ha battuto in 3 set in semifinale, nella sessione pomeridiana, il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-7 (4), 6-1 e ora attende il nome del suo sfidante per la finale, che si giocherà domani, domenica 19 novembre alle ore 17. Alle 21 di questa sera è in programma l'altra semifinale tra il numero 1 al mondo, Nokak Djokovic e il numero 2, Carlos Alcaraz.

Al Pala Alpitour di Torino è andata in scena un'altra giornata memorabile per un'Italia sempre più appassionata di tennis. Tra cori, maglie arancioni, parrucche e cartelloni, Jannik Sinner non ha deluso le aspettative, ormai sempre più alte e ha fatto quello che gli chiedevano un po' tutti e che qualcuno aveva anche scritto su uno dei tantissimi cartelloni che hanno contribuito a regalare all'impianto torinese un'atmosfera sempre più magica. "Jannik, regalaci la finale" e lui l'ha fatto, cogliendo la terza vittoria consecutiva su Daniil Medvedev. Prima dei successi a Pechino e Vienna era il russo a essere la bestia nera del nostro, ora i ruoli si sono decisamente capovolti.

Jannik nel primo set è riuscito a scavare subito il break di vantaggio cogliendo il 3-1, per poi andare a chiudere i conti sul 6-3. Il secondo set è stato, come annunciato, una vera e propria battaglia, che ha visto il russo prevalere al tie-break. Nel terzo set Jannik sale in cattedra, conquista subito il break del 2-0, poi prende anche il secondo, sul 5-1, dopo 3 palle break. Sinner aspetta il nome del suo avversario per la finale. A Torino e in tutta Italia sarà una notte di attesa e di festa.