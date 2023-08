Sinner vola in finale a Toronto: stasera si gioca il titolo contro De Minaur

6-4,6-4. Jannik Sinner in 2 set conquista la finale dell'Atp Masters 1000 di Toronto dopo aver battuto Tommie Paul e nella serata di oggi domenica 13 agosto, giocherà la finale per il titolo del Masters 1000 contro Alex De Minaur. "Ho provato ad accettare tutte le sfide, e quando si serve per il match e si subisce il break bisogna reagire. E sono stato bravo a reagire a tutte le difficoltà", ha sottolineato l'altoatesino alla fine.

Per conquistare questa vittoria Sinner ha dovuto lottare contro un avversario che nel turno precedente aveva messo fuori dal tabellone il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz e che anche questa notte si è rivelato particolarmente ostico. Nel primo set sono decisivi l'allungo sul 4-2 e i 2 rovesci con cui Sinner spegne il tentativo di rimonta dell'americano.

Nel secondo Jannik si porta sul 4-1 e poi dopo una grande lotta riesce a portarsi sul 5-2. Nel finale resiste a un Paul arrembante e spegne definitivamente le sue velleità al terzo match-point, 6-4.

Stasera alle ore 22 Sinner, 21 anni, sfida De Minaur, numero 18 al mondo, che ha sempre battuto nei 4 precedenti e sarà una grande occasione per conquistare il suo primo 1000 in carriera e il suo best-ranking. In caso di successo diventerebbe numero 6 al mondo, mentre è già numero 4 nella Race verso le Atp Finals di Torino. Non dovrà sottovalutare il suo avversario, 24 anni, che in semifinale ha superato senza problemi Davidovich Fokina (6-1 6-3).