Sinner-Fritz oggi, Indian Wells 2023: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Partita da non perdere per gli amanti del tennis. Oggi, giovedì 16 marzo, Jannik Sinner sfida Taylor Fritz, il numero 5 al mondo, nei quarti di finale di Indian Wells. Per l'altoatesino, reduce dalla bella vittoria contro Wawrinka agli ottavi, si preannuncia un incontro decisamente più difficile, ma che è alla sua portata.

Sarà una bella occasione anche per dimostrare la sua crescita rispetto all'unico precedente. Fritz, infatti, agli ottavi del torneo di due anni fa, che si disputò a ottobre causa Covid, riuscì ad avere facilmente la meglio. Da allora, però, Sinner ha fatto grandi passi in avanti che potrebbero rivelarsi decisivi per conquistare l’accesso alla semifinale di quello che tanti considerano come il quinto Slam.

Atp Indian Wells 2023, Sinner-Fritz: l'orario in tv

L’incontro dei quarti di finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Taylor Fritz si disputa oggi, giovedì 16 marzo, non prima delle ore 23.00. Sky trasmette il torneo maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now e SkyGo.