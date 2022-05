Sinner, "Piccoli grandi campioni": diventa il personaggio di un fumetto Panini

Domani, martedì 10 maggio, Jannik Sinner farà il suo esordio sul campo principale del Foro Italico nel match contro Pedro Martinez. Intanto è stato reso noto oggi, martedì 10 maggio, che il giovane campione altoatesino è diventato il personaggio di un fumetto: è il protagonista di "Piccoli grandi campioni – Il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner".

Il volume, disponibile in libreria, nelle fumetterie e online su Panini.it, punta a conquistare gli amanti del tennis con i consigli tecnici e facendo conoscere alcuni aneddoti sulle avvincenti sfide di questi primi anni nel circuito ATP.

A raccontare "Piccoli grandi campioni" è proprio Jannik Sinner che lo descrive come "un manuale per giocare, per andare in campo con gli amici, con le racchette e le palline e passare delle ore divertenti. Gioco, divertimento e allo stesso tempo impegno!".

Jannik, nella sua versione illustrata, sarà inoltre protagonista della collezione stationery/back to school 2022/2023 in collaborazione con Pigna, che sarà presentata in anteprima durante gli Internazionali BNL d’Italia.

Piccoli grandi campioni è stato scritto con l'autore di Dylan Dog Diego Cajelli. Le illustrazioni sono di Alessandra Patanè.