Sinner-Galan, oggi Wimbledon 2023: dove vederla in diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, domenica 9 luglio,per proseguire il suo cammino a Wimbledon 2023. L'altoatesino agli ottavi di finale sfida Daniel Galan, un avversario ampliamente alla sua portata, anche se non dovrà essere sottovalutato.

Si tratta di una grande occasione per conquistare l'accesso ai quarti. Sinner, numero 8 al mondo, ha battuto Galan, numero 85 del ranking Atp, in Coppa Davis, nel 2021, nella fase a gironi, con il punteggio di 7-5, 6-0.

Sinner-Galan, che non inizierà prima delle 15.15, è il secondo match nel programma di domenica 9 luglio sul campo numero 1 che inizierà alle ore 14.00. Si potrà seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.