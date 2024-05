Sinner-Gasquet, oggi Roland Garros 2024: a che ora e dove vederlo in diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 29 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2024. Il campione azzurro, numero 2 della classifica Atp, ha iniziato il torneo nel migliore dei modi, fugando i dubbi sulla sua condizione fisica per i problemi che aveva avuto all'anca, battendo nettamente l'americano Christopher Eubanks.

Anche nella sfida odierna Jannik partirà favorito contro Richard Gasquet, wild-card francese, capace però di battere nel suo match d'esordio un avversio coriaceo come il croato Borna Coric. Due i precedenti, nel 2023, sul cemento del Masters 1000 di Indian Wells e sull’erba di Halle, entrambi vinti da Sinner.

Sinner-Gasquet, oggi Roland Garros 2024: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro di oggi, Sinner-Gasquet, secondo turno del Roland Garros 2024 inizierà non prima delle 20:15 e si giocherà sul Court Philippe-Chatrier e sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, Dazn, NOW,Tennis Tv.