Sinner giocherà il Roland Garros 2024: torna in campo per diventare il numero 1

Jannik Sinner giocherà il Roland Garros. Il campione azzurro, numero 2 al mondo dopo aver saltato gli Internazionali di Roma per un problema all'anca destra, tornerà in campo per il Secondo Slam dell'anno. La decisione l'ha presa oggi, mercoledì 22 maggio, dopo il primo allenamento a Parigi, durato 2 ore, contro ei Nishikori, ex top 5.

Sinner ha quindi deciso di giocarsi in campo l'opportunità di diventare il numero 1 al mondo. Djokovic, per riuscire a difendere la vetta del ranking, dovrà arrivare almeno in finale al Roland Garros o almeno in semifinale se questa settimana riuscirà a vincere l'Atp 250 a Ginevra.