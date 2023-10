Sinner-Giron, Atp Shanghai: dove vederla in diretta

Arriva subito un'altra sfida per Sinner. Dopo aver trionfato nell'Atp 500 di Pechino, Jannik sabato 7 ottobre esordirà nel Masters 1000 di Shanghai e affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Marcos Giron, reduce dalla vittoria sul colombiano Daniel Elahi Galan in due set (6-2, 6-4).

L'altoatesino, salito al quarto posto nel ranking Atp, andrà a caccia di un altro successo in questo prestigioso torneo, dove ha l'opportunità di ampliare il bottino di 3 titoli sinora conquistati in questa stagione, a Montpellier, Toronto e Pechino.

Atp Shanghai, Sinner-Giron: dove vederla in diretta

L'incontro tra Sinner e Giron è il terzo match sullo Show Court 3 nel programma di sabato 7 ottobre e seguirà le sfide tra Tommy Paul contro Sebastian Ofner e Frances Tiafoe contro Lorenzo Sonego. Non inizierà prima delle 9.10 e sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.