Sinner-Griekspoor, Atp Halle: dove vederla in diretta

Inizia oggi, martedì 18 giugno, il torneo Atp 500 di Halle per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronta al primo turno l'olandese Tallon Griekspoor che la scorsa settimana ha raggiunto la semifinale sui campi in erba di ‘s-Hertogenbosch.

Per Jannik all'esordio su questa superficie sarà un test importante in vista di Wimbledon in programma da domenica 1 a domenica 14 luglio.

Sinner ha sempre battuto Griekspoor nei quattro precedenti, anche se questo sull'erba sarà un confronto inedito.

Sinner-Griekspoor, Atp Halle: l'orario e dove vederlo in tv

Il match tra Sinner e Griekspoor, primo turno dell'Atp 500 di Halle, è la seconda nel programma di oggi, martedì 18 giugno, sui campi della Owl Arena e non inizierà prima delle 13:20. Sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno (201) o da Sky Sport Tennis (203) e in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.