Sinner-Griekspoor, semifinale oggi Atp Rotterdam 2024: dove vederla in diretta

Una nuova importantissima sfida attende Jannik Sinner. Oggi, sabato 17 febbraio, non prima delle ore 19.30, l'altoatesino affronta, in semifinale all'Atp 500 di Rotterdam, il padrone di casa Tallon Griekspoor, che Jannik aveva battuto un anno fa proprio in semifinale in questo torneo con il punteggio di 7-5 7-6.

Tra i due c'è un altro precedente, nei quarti di finale della Coppa Davis 2023, poi vinta dall'Italia. Sinner regolò Griekspoor in 2 set (7-6 6-1), regalando agli azzurri il pareggi dopo la sconfitta subita da Arnaldi contro Van de Zandschulp.

Per Sinner quella odierna sarà una partita che potrebbe diventare storica. In caso di accesso in finale, infatti, diventerebbe numero 3 al mondo, un risultato che non è mai stato raggiunto da nessun italiano nell'era Open.

Sinner-Griekspoor, semifinale Atp 500 Rotterdam: dove vederlo in diretta

La semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor si gioca sabato 17 febbraio alle ore 19.30 e sarà trasmessa in diretta su su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo.