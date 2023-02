Sinner-Griekspoor oggi in tv Atp 500 Rotterdam: dove vederla in diretta e in streaming 

Match da non perdere oggi, sabato 18 febbraio. Jannik Sinner, nell'ATP 500 di Rotterdam, affronta, per la prima volta in carriera, in semifinale in questo prestigioso torneo di febbraio, l'olandese Tallon Griekspoor. L'altoatesino andrà a caccia della seconda finale consecutiva dopo quella vinta domenica scorsa, 12 febbraio,a Montpellier contro Maxime Cressy.

Sinner, numero 14 al mondo, è favorito su Griekspoor, numero 61 del ranking (qui trovate la classifica Atp aggiornata) ed è reduce da una settimana dove ha battuto autorevolmente il francese Bonzi, il greco Tsitsipas, prendendosi la rivincita della sconfitta subita agli ottavi dell'Australian Open e, ieri sera, nei quarti di finale, l'elvetico Wawrinka.

L'olandese, che potrà contare sul tifo di casa, a sua volta è stato autore di un bel percorso nel torneo e ha sconfitto lo svedese Ymer, il tedesco Zverev e il connazionale Brouwer.

Atp 500 Rotterdam: oggi Sinner-Griekspoor, gli orari e dove vederla in tv

La semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam tra Sinner e Griekspoor è in programma oggi, sabato 18 febbraio, sul campo principale, alle ore 19.30.

Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming a pagamento su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.