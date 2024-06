Sinner-Hurkacz, oggi finale Atp Halle 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Match tutto da seguire per i tifosi di Jannik Sinner. Oggi, domenica 23 giugno, in Germania, sull'erba di Halle, l'azzurro, numero 1 al mondo, si gioca la finale contro Hubert Hurkacz.

Sinner e Hurkacz, che sono grandi amici e hanno giocato insieme in questo torneo anche il doppio, sono in parità nei precedenti, 2-2.

Atp Halle 2024, finale Sinner-Hurkacz: l'orario e dove vederla in diretta

La finale dell'Atp Halle 2024 tra Sinner e Hurkacz si gioca oggi, domenica 23 giugno, non prima delle ore 14, al termine della finale del doppio tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz e inizierà non prima delle ore 14.

Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.