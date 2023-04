Sinner-Hurkacz oggi, Montecarlo 2023: dove vederla in tv e in streaming

Una nuova sfida per Jannik Sinner. L'azzurro oggi, giovedì 13 aprile, affronta Hubert Hurkacz nel primo incontro delle 11.00 sul Court Ranier III. In palio un posto ai quarti di finale.

Montecarlo 2023, Sinner - Hurcacz: dove vederla in tv e in streaming

L’incontro tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, che vale l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, è in programma oggi, giovedì 13 aprile, con orario d’inizio alle ore 11.00. Chi supera il turno sfida il vincente del match tra Djokovic e Musetti.

Il Masters 1000 di Montecarlo viene trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo e NOW.