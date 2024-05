Sinner sceglie la Juventus per curare l'infortunio all'anca: lo farà al J Medical

Jannik Sinner sceglie la Juventus e il J Medical di Torino per guarire al più presto dall'infortunio all'anca che l'ha costretto a rinunciare agli Internazionali d'Italia a Roma. Il campione azzurro, finalista lo scorso anno della terza edizione torinese delle Atp Finals, vinte da Novak Djokovic, ha scelto l'eccellenza dello J Medical, il centro medico della Juventus, per risolvere al più presto questo problema fisico che l'ha obbligato al forfait davanti al pubblico italiano del Foro Italico.

Uno stop forzato, non programmato, dopo un periodo denso di partite con tantissimi indimenticabili successi. Jannik, a fine novembre del 2023 ha trascinato l'Italia, alla vittoria, dopo 47 anni, della Coppa Davis. Ha poi iniziato il 2024 vincendo il suo primo Slam in carriera, gli Australian Open e ad aprile, a Miami, battendo in finale Dimitrov, ha raggiunto la posizione numero 2 nel ranking Atp, la più alta mai raggiunta da un tennista italiano.

Il primo fastidio alla gamba, però, l'aveva accusato già nella semifinale di Montecarlo, persa contro Tsitsipas, in una partita fortemente condizionata da un torto arbitrale. Jannik, dopo aver saltato il torneo di Barcellona, è rientrato a Madrid, dove si è poi ritirato senza giocare dai quarti di finale, proprio per il problema all'anca destra.

Sinner: un 2024 pieno di impegni

Sembrava sufficiente qualche giorno di riposo per presentarsi agli Internazionali d'Italia in grande spolvero, da favorito numero 1 per vincere il torneo. Invece Jannik è stato costretto a rinunciare al Masters 1000 di Roma e ora ha posto la salute in testa alle sue priorità.

"Giocherò al Roland Garros solo se sarò al 100%. Non voglio buttare anni di carriera", ha spiegato in conferenza stampa a Roma. Per questo ha deciso di affidarsi al J Medical, per tornare al più presto in campo al 100%. Il Roland Garros si gioca dal 20 maggio al 9 giugno.

Un appuntamento clou, ma non sarà sicuramente l'unico. Sulla sacra erba di Wimbledon si gioca dall'1 al 14 luglio, da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre sono in programma gli US Open, quest'anno a Parigi, proprio sui campi del Roland Garros, dal 27 luglio al 4 agosto, si disputano i tornei olimpici di singolare maschile e femminile, di doppio e di doppio misto. A novembre, a Torino, all'Inalpi Arena, dal 10 al 17 novembre, si disputeranno le Atp Finals 2024 e poi l'Italia sarà chiamata a difendere la Coppa Davis conquistata lo scorso anno.

Giusto per citare i principali impegni, in una stagione, quella tennistica, che non concede mai tregua. Sinner, che proprio a Torino ha visto esplodere la Sinner-mania, che quest'anno alle Atp Finals 2024 vuole esserci e vuole vincere, ora, affidandosi al J-Medical, dove arriverà tra qualche giorno, spera di risolvere questo fastidioso problema all'anca per continuare a far sognare tutti i suoi tifosi con una grande seconda parte di stagione.