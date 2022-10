Sinner costretto a rinunciare a Firenze: gli infortuni condizionano la corsa alle Atp Finals

Niente Atp 250 a Firenze per Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha dovuto rinunciare al torneo che si disputerà nel capoluogo della Toscana da lunedì 10 ottobre a domenica 16 ottobre. Il problema alla caviglia accusato a Sofia contro Rune, costringendolo al ritiro dalla semifinale, lo obbligherà a un ulteriore periodo di stop.

Sinner: "Doloroso perdere un torneo in Italia"

"Sono frustrato per essere stato costretto a ritirarmi dal match a Sofia - ha scritto Jannik sui suoi canali social -. Ho parlato con il mio medico e mi ha consigliato di prendermi un breve periodo di pausa per consentire alla mia caviglia di guarire. Purtroppo, questo significa che dovrò saltare il torneo della prossima settimana, a Firenze. Perdere un torneo in Italia è molto doloroso per me…Comunque, ora è il momento di lavorare con il mio team per tornare più forte e spero di essere pronto per Vienna e Parigi. Grazie a tutti per i messaggi."

Sinner dovrà dunque reagire a un altro infortunio, il quinto in questa stagione, che ne frena la corsa verso la qualificazione alle Atp Finals. Nella Race To Turin attualmente occupa il 12esimo posto: in terra toscana sarebbe andato a caccia di punti utili.

Quest'anno Jannik ha dovuto fare i conti con il Covid, a febbraio, quando saltò Rotterdam, con un'infezione intestinale a Indian Wells, che lo costrinse a rinunciare al match con Kyrgios e con i tormenti dovuti dalle vesciche che l'hanno costretto alla resa ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami contro Francisco Cerundolo. Un problema all'anca ha condizionato il suo rendimento nei quarti persi a Roma contro Tsitsipas, mentre un infortunio al ginocchio l'ha costretto al forfait al terzo set degli ottavi del Roland Garros, spalancando le porte dei quarti a Andrey Rublev.

Solo i grandi risultati negli altri tornei tengono vive le residue speranze di Sinner di qualificarsi per le Atp Finals 2022 a Torino. Per i prossimi anni dovrà lavorare sulla sua tenuta fisica e sperare in un po' di fortuna in più.