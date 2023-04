Sinner infortunato si ritira, Musetti in semifinale all'Atp Barcellona

Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti oggi, venerdì 21 aprile, non ci sarà. L'altoatesino, apparso visibilmente affaticato già ieri nel match vinto negli ottavi contro il giapponese Nishioka, alla fine ha optato per il forfait, visto anche il recente tour de force a cui si è sottoposto e gli impegni importanti che incombono, a cominciare dal Masters 1000 a Madrid, che sarà seguito dagli Internazionali d’Italia e dal Roland Garros.

Lorenzo Musetti, che era stato sconfitto la scorsa settimana da Sinner nei quarti di Montecarlo, approda senza dover giocare in semifinale a Barcellona dove troverà il vincente di Tsitsipas-De Minaur.

Il toscano, nella recente sfida contro l’amico e compagno di nazionale, aveva pagato dazio alla stanchezza per le energie profuse il giorno precedente, nella memorabile vittoria negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo contro Novak Djokovic, il numero 1 al mondo. I due avranno occasione di affrontarsi nuovamente in futuro.

"Triste dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Mi fa male da qualche giorno ormai. Oggi l'infortunio è peggiorato e non riesco a giocare. Mi prenderò un po' di tempo per riposare e cercherò di essere pronto per le prossime partite. Grazie per tutto il vostro sostegno e buona fortuna a Lorenzo (Musetti, ndr.) per il resto del torneo", ha scritto Sinner sui suoi canali social.