Wimbledon 2023, Sinner- J. Cerundolo oggi: a che ora in diretta tv

Inizia l'avventura di Sinner a Wimbledon 2023. Jannik oggi, lunedì 3 luglio, sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo sul Campo Centrale,il fratello minore di Francisco. Sarà l'ultima partita del programma odierno e non inizierà prima delle 17.45.

Dopo il passaggio del turno di Lorenzo Musetti, che si è imposto contro il peruviano Varillas con il punteggio di 6-3, 6-1, 7-5, c'è fiducia per un altro buon risultato per i colori azzurri.

Sinner nel torneo più prestigioso del circuito è chiamato a riscattare un periodo decisamente negativo sul piano dei risultati, iniziato a Roma, agli Internazionali d'Italia, con la precoce eliminazione agli ottavi da parte del fratello maggiore di Cerundolo, Francisco.

Poi sono arrivate anche le eliminazioni premature al Roland Garros 2023 contro Daniel Altmaier, al secondo turno e quelle ai quarti sull'erba di S-Hergogenbosch contro Ruusuvuori e il forfait nei quarti di Halle contro Bublik a causa di un problema muscolare. Si spera quindi che l’altoatesino fughi subito i possibili dubbi sulla sua condizione, iniziando i Champioships nel migliore dei modi.

L'incontro tra Janni Sinner e Juan Manuel Cerundolo,che non inizierà prima delle 17.45, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport e in streaming su SkyGo e su NOW.