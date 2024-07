Sinner-Kecmanovic, Wimbledon 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Terzo turno oggi, venerdì 5 luglio, per Jannik Sinner a Wimbledon 2024. Il numero 1 al mondo nel turno precedente ha avuto la meglio su Matteo Berrettini in un entuasiasmante derby che si è chiuso dopo 4 set.

Il romano, apparso finalmente nella forma migliore, ha chiesto a Sinner di proseguire l'avventura e vincere questo torneo. Il prossimo ostacolo sulla strada di Jannik è il serbo Miomir Kecmanovic, numero 52 della classifica Atp che nei turni precedenti ha battuto Nagal e Griekspoor.

Tre i precedenti tutti a favore di Sinner. L'ultimo confronto è del 2022 aisedicesimi del Masters 1000 di Cincinnati e Jannik era in vantaggio 7-5, 3-1 prima del ritiro dell'avversario.

Sinner-Kecmanovic, terzo turno Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Sinner-Kecmanovic, terzo turno di Wimbledon 2024, si gioca sul Campo Centrale non prima delle 17:45 e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.