Sinner-Khachanov oggi, Atp Madrid 2024: dove vederla in diretta tv

Jannik Sinner torna in campo oggi. Il campione azzurro, numero 2 al mondo, dopo aver avuto la meglio nel turno precedente contro il russo Kotov, in una partita particolarmente combattuta nel secondo set, nel pomeriggio di oggi, martedì 30 aprile, se la vedrà contro un altro russo, Karen Khachanov, negli ottavi di finale dell'Atp di Madrid 2024.

I precedenti sono a favore del nostro per 3-1. Sinner recentemente ha superato Khachanov agli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Madrid 2024, quelli che gli hanno regalato il suo primo Slam in carriera.

Sinner-Khachanov, l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Sinner e Khachanov, ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Madrid, è il quarto nel programma del torneo madrileno di oggi, a partire dalle ore 11.

I due giocatori, che scenderanno in campo al termine della sfida tra Francisco Cerundolo e Alexander Zvere, non giocheranno prima delle ore 15. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max).