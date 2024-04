Sinner-Korda, Atp Montecarlo 2024: a che ora e dove vederlo in diretta

Sta finalmente per arrivare il momento per il ritorno in campo di Janni Sinner. Domani, mercoledì 10 aprile, il campione azzurro farà il suo esordio sulla terra rossa del 1000 nel Principato di Monaco sfidando al secondo turno Sebastian Korda che ha avuto la meglio contro lo spagnolo Davidovich con un netto 6-1, 6-2.

Jannik non dovrà sottovalutare il suo avversario, figlio d'arte, di quel Petr Korda che in carriera ha vinto l'Australian Open 1998 in singolare e in doppio (nel 1996 in coppia con Stefan Edberg) e che è stato finalista al Roland Garros.

Sebastian, classe 2000, nel 2021 si è giocato la finale delle Atp Next Gen a Milano contro un certo Carlos Alcaraz, attuale numero 3 al mondo che purtroppo si è dovuto ritirare dal torneo a causa di un infortunio. Ora Korda è stabilmente nei 30 e ha già giocato sei finali Atp, vincendo il suo primo titolo sempre nel 2021 in finale nel 250 di Parma contro Marco Cecchinato.

Il suo miglior risultato sono i quarti di finale degli Australian Open 2023. Due precedenti entrambi abbastanza datati. Il primo è del 2021 quando Sinner vinse nei sedicesimi di finale del torneo di Washington, nel secondo a vincere fu lo statunitense, nei quarti di finale di Adelaide 2023.

L'inizio dell'anno dell'incredibile esplosione di Sinner che lo porterà in finale alle Atp Finals, primo italiano a raggiungere questo risultato nella storia e a vincere la Coppa Davis trascinando l'Italia di capitan Filippo Volandri.

Sinner-Korda, Atp Montecarlo 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro del secondo turno dell'Atp Montecarlo 2024 tra Jannik Sinner e Sebastian Korda si gioca domani, martedì 9 aprile, alle ore 16.44. L'orario è attualmente da definire e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.