Sinner-Kotov, Atp Madrid 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Jannik Sinner sta per tornare in campo all'Atp Masters 1000 di Madrid. Lunedì 29 aprile il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, affronterà Pavel Kotov, numero 72 del mondo che nei turni precedenti si è imposto autorevolmente su Ramos Vinolas e Jordan Thompson.

Sinner, che dovrà fare attenzione a questo avversario, avrà l'opportunità per vendicare sportivamente molti azzurri, battuti da Kotov in questo inizio di stagione. Il russo, dopo la sconfitta agli Australian Open contro Cobolli, recentemente ha avuto la sua rivincita sul romano sul rosso di Marrakech, dove ha spento anche i sogni di gloria di Fabio Fognini, ai quarti di finale.

Ha inoltre battuto Sonego a Doha e Musetti a Hong Kong. In caso di successo Sinner, al turno successivo, gli ottavi di finale, potrebbe trovarsi di fronte Flavio Cobolli, in quello che sarebbe un secondo derby azzurro, all'Atp Masters 1000 2024 di Madrid, dopo quello in cui ha appena battuto Lorenzo Sonego. Cobolli, per passare il turno, dovrà superare un cliente scomodo, Karin Khachanov, il numero 16 al mondo.

Sinner-Kotov, Atp Madrid 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Pavel Kotov, terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid, si gioca lunedì 29 aprile. sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max). L'orario in cui i due azzurri scenderanno in campo è attualmente da definire.

Atp Madrid 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv