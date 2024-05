Sinner-Kotov oggi, Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, venerdì 31 maggio, per il terzo turno del Roland Garros 2024. Il campione azzurro sfida il russo Pavel Kotov nel Secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi.

I timori per il problema all'anca, che l'aveva costretto a saltare gli Internazionali d'Italia, sono stati allontanati. Sinner all'esordio ha battuto l'americano Christopher Eubanks e al secondo turno si è imposto sul francese Richard Gasquet.

Ora al terzo turno dovrà vedersela con il russo che ha eliminato nei turni precedenti Cameron Norrie e Stan Wawrinka. L'unico precedente, che risale al recente Atp Masters 1000 di Madrid, è a favore di Sinner che si era imposto con il punteggio di 6-2, 7-5.

Sinner-Kotov: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Pavel Kotov è il secondo match in programma sul Philippe-Chatrier dalle ore 12, non inizierà prima delle 13:15, seguirà il match tra Gauff e Yastremska e sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, Dazn, NOW,Tennis Tv.