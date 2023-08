Sinner-Lajovic oggi Atp Cincinnati: dove vederla in diretta

Non c'era regalo di compleanno migliore. Jannik Sinner oggi, mercoledì 16 agosto, compie 22 anni e fa la cosa che gli piace di più: giocare a tennis. L'altoatesino, che domenica 13 agosto si è regalato il successo più importante della sua carriera vincendo il Masters 1000 di Toronto, è tra i favoriti anche in questo torneo, il Masters 1000 di Cincinnati.

Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, Jannik affronta, per la prima volta in carriera, il serbo Dusan Lajovic.

Sinner-Lajovic oggi, Atp Cincinnati: l'orario in tv

L'incontro del secondo turno dell'Atp Masters 1000 Cincinnati tra Sinner e Lajovic è in programma oggi, mercoledì 16 agosto ed è il secondo match di giornata sul Granstand.

Seguirà la sfida tra Musetti-Medvedev, non inizierà prima delle 18.20 e sarà trasmessa in diretta tv su SKy Sport Summer, in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.