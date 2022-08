Sinner-Mannarino, Masters 1000 Montreal: dove vederla in diretta tv

Esordio per Jannik Sinner nell'Atp Masters 1000 di Montreal. Oggi, mercoledì 10 agosto, il campione altoatesino, che ha beneficiato di un bye al primo turno, sfida Adrian Mannarino.

Sinner cerca punti importanti per la qualificazione alle Atp Finals di Torino e vuole dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nell'ultimo periodo con i quarti di finale di Wimbledon, dove è stato protagonista di una bellissima sfida con Djokovic, sfiorando l'impresa che gli sarebbe valsa la semifinale e il torneo vinto a Umago contro Alcaraz, il suo primo titolo Atp sulla terra rossa.

Atp Masters 1000 Montreal, Sinner-Mannarino: dove vederla in diretta tv

Il match del secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montreal tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino è il secondo in programma nella giornata di mercoledì 10 agosto sul Court Rogers.

Si giocherà al termine dell'incontro tra Casper Ruud e Alex Molcan e inizierà non prima delle ore 18.20. L'Atp Masters 1000 di Montreal è trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go e Now.