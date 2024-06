Sinner-Marozsan, Atp Halle: a che ora e dove vederla in diretta

Secondo turno per Jannik Sinner all'Atp 500 di Halle. L'azzurro, numero 1 al mondo, che nel turno precedente ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2, sfida Fabian Marozsan, ungherese, numero 45 della classifica Atp.

Sinner-Marozsan, Atp Halle: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'incontro tra Sinner e Marozsan, che si gioca giovedì 20 giugno, non inizierà prima delle 13:20 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.