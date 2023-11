Sinner-McDonald, Atp Parigi-Bercy: dove vederla in diretta tv

Ritorno in campo per Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 1 novembre, Jannik, reduce dal trionfo di domenica scorsa a Vienna, debutta a Parigi-Bercy contro l'americano MccDonald, che all'esordio ha superato il connazionale Wolf, proveniente dalle qualificazioni.

Chi avrà la meglio giocherà gli ottavi contro il vincente del match tra il serbo Lajovic e l'australiano De Minaur.

Dove vedere oggi Sinner-McDonald in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e McDonald in programma oggi, mercoledì 1 novembre, a Parigi-Bercy, non si giocherà prima delle ore 20.30 e sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Now e Sky Go.

Atp Parigi-Bercy 2023: tabellone, calendario, date, orari, tv