Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev in finale all'Atp Vienna 2023. L'appuntamento è per domenica 29 ottobre alle ore 14.00. In semifinale Jannik ha superato il moscovita Rublev e ora è atteso da un nuovo match contro il numero 3 al mondo che ha battuto Stefanos Tsitsipas e che cercherà una rivincita dopo la recente sconfitta contro Sinner in finale all'Atp di Pechino.

Sinner con una vittoria rafforzerebbe la sua quarta posizione nella classifica Atp. Dovrà battere nuovamente un avversario insidioso con cui ha perso in sei dei sette precedenti.

Sinner-Medvedev, finale Atp Vienna 2023: dove vederla in diretta tv

La finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è in programma domenica 29 ottobre alle ore 14.00 e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis e in streaming gratuito sul sito dell'emittente e per gli abbonati su Sky Sport Tennis, diretta streaming a pagamento su Sky Go, Now, SuperTenniX (gratis per abbonati FITP), Tennis Tv.

Atp Vienna 2023: tabellone, calendario, date, orari, tv