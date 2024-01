Sinner-Medvedev, Finale Australian Open 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta 

L'appuntamento da non perdere è per domenica 28 gennaio alle 9.30 italiane. Jannik Sinner, dopo aver battuto nettamente Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, scenderà in campo, alla Rod Laver Arena di Melbourne, per affrontare Daniil Medvedev, numero 3 della classifica Atp, che in semifinale ha battuto il tedesco Alexander Zverev (n.6) in cinque set, con il punteggio di 5-7, 3-6-, 7-6(7/4), 7-6(7/5), 6-3.

Jannik andrà a caccia della prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Nei precedenti Medvedev è in vantaggio per 6-3, ma dallo scorso autunno tutto è cambiato. L'azzurro ha avuto la meglio nelle ultime 3 occasioni, trionfando in finale a Pechino e Vienna e in semifinale alle Atp Finals a Torino.

Sinner-Medvedev, finale Australian Open: l'orario e dove vederla in tv

La finale dell'Australian Open si gioca domenica 28 gennaio alle 9.30 ora italiana tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.