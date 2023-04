Sinner-Medvedev finale Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Una finale da non perdere. Domenica 2 aprile, alle ore 19, Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nell'utimo atto del Masters 1000 di Miami 2023. Dopo la bellissima vittoria in semifinale contro Alcaraz, Jannik troverà un altro grande avversario sulla sua strada per conquistare un prestigioso trofeo.

Per vincere l'altoatesino dovrà sovvertire anche i pronostici, visto che Medvedev l'ha sempre battuto nelle cinque occasioni precedenti, l'ultima volta quest'anno in finale all'Atp 500 di Rotterdam. Per Sinner sarà importante recuperare dal notevole sforzo fisico profuso contro lo spagnolo.

Miami 2023, Sinner-Alcaraz: l'orario della finale

La finale dell'Atp Masters 1000 di Miami 2023 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocherà domenica 2 aprile alle ore 19.00.

Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now Tv e andrà in onda in differita su Supertennis: l’orario è attualmente da definire. Al momento, salvo cambiamenti nei palinsesti, non sarà trasmessa su Sky Sport 1, vista la contemporaneità d'orario con la gara della MotoGp in Argentina.