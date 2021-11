Atp Finals Torino 2021: Sinner-Medvedev, l'orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Pala Alpitour di Torino. Il tennista altoatesino, dopo il brillante esordio vincente contro Hubert Hurcacz, nelle Atp Finals di Torino, si prepara a tornare in campo per sfidare Daniil Medvedev.

Il giovane Maestro, che ha sostituito l'infortunato Matteo Berrettini, è chiamato a una vera e propria impresa. Per qualificarsi alle semifinali dovrà battere il numero 2 al mondo, che ha vinto lo scorso anno le ATP Finals alla O2 Arena di Londra.

Sinner conta sul sostegno del pubblico torinese e di tutti gli italiani davanti agli schermi televisivi per compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa.

Per riuscire a qualificarsi dovrà battere il campione russo e sperare che, nel pomeriggio, il suo amico Hurcacz, reduce da due sconfitte negli incontri sinora disputati, superi il tedesco Alexander Zverev.

Sinner-Medvedev: dove vederla in tv

L’ultimo incontro del gruppo Rosso delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in programma giovedì 18 novembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Due e in diretta streaming gratuita su Rai Play.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro su Sky Sport (canale 201) e su Sky Sport Tennis (canale 205). L’incontro sarà visibile in streaming anche su Now e su Sky Go.

Il match tra il polacco Hubert Hurcacz e Alexander Zverev, in programma alle ore 14 di giovedì 18 novembre, sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), su Now e su Sky Go.

Qui trovate il programma completo della quinta giornata delle Torino Atp Finals: