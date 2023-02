Sinner-Medvedev, oggi in tv Finale Atp 500 Rotterdam: dove vederla in diretta e in streaming

Oggi, domenica 19 febbraio, Jannik Sinner, in finale all'Atp 500 di Rotterdam, si gioca il titolo contro Daniil Medvedev, contro cui non ha mai vinto nei quattro precedenti in carriera. Il campione altoatesino, reduce dalla grande vittoria contro Tsitsipas agli ottavi, va a caccia del suo secondo titolo consecutivo in questo 2023, dopo il successo della scorsa settimana a Montpellier contro lo statunitense Cressy.

Atp 500 Rotterdam: oggi finale Sinner-Medvedev, gli orari e dove vederla in tv

La finale dell'Atp 500 tra Sinner e Medvedev è in programma domenica 19 febbraio alle ore 15.30. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming a pagamento su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.