Sinner-Medvedev oggi, Finale Atp Pechino 2023: a che ora e dove vederla in diretta tv

Una nuova imperdibile sfida attende Jannik Sinner. L'altoatesino, che ieri è diventato virtualmente numero 4 al mondo dopo aver vinto la semifinale dell'Atp Pechino 2023 contro Carlos Alcaraz, oggi, mercoledì 4 ottobre, si gioca, in finale, il titolo del China Open contro Daniil Medvedev.

Il campione russo, che ieri nell'altra semifinale si è imposto autorevolmente contro Zverev per 6-4 6-3, è la bestia nera di Jannik, avendolo battuto in tutte e sei le partite che hanno sinora disputato.

Sinner-Medvedev, Atp Pechino 2023:dove vederla in diretta

La finale dell'Atp Pechino 2023 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è in programma oggi, mercoledì 4 ottobre, alle 13.30 sul Diamond Court. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre), in streaming gratuito sul sito dell'emittente e sull'app SuperTenniX (gratis per abbonati FITP).