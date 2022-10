Sinner-Medvedev oggi, Atp Vienna: dove vederla in diretta tv e in streaming

C'è l'ostacolo Daniil Medvedev sulla strada di Jannik Sinner all'Atp 500 di Vienna. Il campione altoatesino oggi, venerdì 28 ottobre, sfiderà nei quarti di finale l'ex numero 1 al mondo. Per poter proseguire la sua avventura nel prestigioso torneo sul cemento indoor della capitale austriaca dovrà sfatare un vero e proprio tabù, battendo per la prima volta in carriera il forte giocatore russo con cui ha rimediato sinora tre sconfitte in carriera.

La sfida si annuncia di alto livello visto che entrambi i contendenti hanno dimostrato nelle partite precedenti di essere in un buon momento di forma. Sinner, al rientro dopo l'infortunio ha battuto Garin e Cerundolo e non ha perso neppure un set. Anche Medvedev non ha concesso nulla agli avversari battendo in due set Basilashvili e il padrone di casa Thiem.

Sinner-Medvedev oggi, Atp 500 Vienna: dove vederla in diretta tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che vale la semifinale dell'Atp 500 di Vienna, è il secondo in programma nella giornata di oggi, venerdì 28 ottobre. Seguirà la sfida tra Grigor Dimitrov e Marco Giron che comincerà alle ore 14: Sinner-Medvedev non inizierà prima delle ore 15.20.

L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in streaming gratuito sul sito di Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Go e Now.