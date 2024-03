Sinner-Medvedev oggi semifinale Miami 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

Supersfida in prima serata all'Atp Masters 1000 a Miami. Questa sera, venerdì 29 marzo, alle ore 20, Jannik Sinner, numero 3 del ranking Atp, sfida Daniil Medvedev, numero 4 del ranking per l'accesso alla finale.

Sinner si è guadagnato questo match vincendo d'autorità i quarti con Machac (6-4, 6-2), mentre Medvedev ha battuto nettamente il cileno Jarry (6-2 7-6).

Il russo vanta 6 vittorie nei 10 precededenti contro le 4 dell'altoatesino, ma La sua ultima vittoria è quella dello scorso anno in finale al Miami Open (7-5,6-3). Poi Sinner lo ha sempre battuto e quest'anno, a gennaio, ha vinto il suo primo Slam, l'Australian Open 2024, trionfando proprio contro di lui.

In caso di successo sul russo e di vittoria in finale, Jannik diventerebbe numero 2 al mondo, superando nella classifica Carlos Alcaraz che è stato fermato nei quarti di questo torneo dal bulgaro Grigor Dimitrov (6-2, 6-4). I 1000 punti della vittoria gli permetterebbero, infatti, di scavalcare lo spagnolo.

Sinner-Medvedev, semifinale Miami 2024:l'orario e dove vederla in tv

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev del torneo Atp Masters 1000 di Miami 2024 si gioca oggi, venerdì 29 marzo, alle ore 20. L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati in diretta suSky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.