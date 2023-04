Sinner si arrende in finale a Medvedev: Miami è del russo

Appuntamento con la gloria rimandato. La corsa di Jannik Sinner, nel Masters 1000 di Miami, si ferma in finale contro Daniil Medvedev che si conferma una vera e propria bestia nera per il nostro. Il russo trionfa in Florida imponendosi per 7-5, 6-3 e va a vincere il suo quarto titolo in questa stagione.

Sinner, però, ha molto di cui gioire. Oltre ad aver conquistato l'accesso in finale battendo Alcaraz, in una già memorabile semifinale, è tornato in top-10, da domani, lunedì 3 aprile, sarà ufficialmente numero 9 al mondo ed è quarto nella Race to Torino.

La stanchezza oggi si è fatta sentire e per riuscire a battere Medvedev sul cemento a Jannik servirà ancora un passo. Ma ora la certezza è che potrà giocarsela alla pari proprio con tutti. Gli avversari sono avvisati a cominciare dal prossimo appuntamento, che apre la stagione sulla terra rossa, il Masters 1000 di Montecarlo.