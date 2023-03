Sinner-Ruusuvuori oggi, Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Prosegue l'avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami 2023. L'altoatesino, dopo aver superato negli ottavi di finale Rublev con un perentorio 6-2, 6-4, oggi, mercoledì 29 marzo, è chiamato a superare un altro ostacolo. Nei quarti, per un posto in semifinale, affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori.

I favori del pronostico sono decisamente per l’azzurro visto che vanta 4 successi a 0 e ha battuto il rivale in 3 occasioni sui campi in asfalto, 2 proprio a Miami. In caso di passaggio del turno Sinner potrebbe avere una rivincita contro Carlos Alcaraz, il numero 1 al mondo che lo ha recentemente battuto in semifinale a Indian Wells. Lo spagnolo, però, dovrà affrontare un quarto non semplice contro l'americano Taylor Fritz.

Miami 2023, Sinner- Ruusuvuori: la diretta tv

L'incontro dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Emil Ruusuvuori è in programma oggi, mercoledì 29 marzo, non prima delle 21 ora italiana. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now Tv. Andrà in onda in differita su Supertennis: l’orario è attualmente da definire.