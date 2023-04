Straordinario Sinner: batte Alcaraz e conquista la finale di Miami

Grande vittoria per Jannik Sinner. L'azzurro ha battuto Carlos Alcaraz e ha conquistato la finale del Masters 1000 di Miami. Jannik ha vinto in rimonta, recuperando l'iberico dopo il tie-break perso nel primo set. Nei due set successivi si è imposto autorevolmente e ha vinto con il risultato di 6-7(4) 6-4 6-2 in 3 ore di gioco.

Una bellissima rivincita della sconfitta recentemente subita dallo spagnolo in semifinale a Indian Wells. Ora i confronti tra Sinner e Alcaraz sul circuito maggiore sono in perfetta parità: 3-3.

Domani, domenica 2 aprile, alle ore 19, Sinner si giocherà il titolo contro Medvedev. Grazie a questo successo è già tornato al numero 9 al mondo e in caso di trionfo sarà numero 6, eguagliando il suo best-ranking. Ottime notizie anche per le Atp Finals di Torino: Sinner attualmente è quarto nella race e pienamente qualificato. Alcaraz, invece, con questa sconfitta perde il numero 1 al mondo, in testa al ranking torna Novak Djokovic.