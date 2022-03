Super Sinner, vince da gladiatore contro Carreno-Busta dopo aver annullato 5 match-point

Sinner-Sinner-Sinner. Il pubblico in piedi scandisce il nome del vincitore dopo averlo sostenuto e spinto verso il successo nei momenti più difficili. Nel match che si è concluso oggi lunedì 28 marzo all'una ora italiana, Sinner ha conquistato l'accesso gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove affronterà l'australiano Nick Kyrgios, dopo aver battuto uno dei giocatori più esperti e tenaci del circuito: Carreno Busta.

L'incontro, come testimoniato anche dal punteggio finale, è stata una vera e propria battaglia che si è conclusa soltanto dopo 3 ore e 10 minuti di gioco.

Sinner, che rimonta con Carreno-Busta

Jannik Sinner per guadagnarsi la seconda settimana del prestigioso torneo in Florida ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie fisiche, costringendo il suo avversario a cedere sul piano mentale dopo avergli annullato 5 match-point.

Carreno-Busta nel primo set aveva vinto con il punteggio di 7-5 e aveva indirizzato il match dalla sua parte anche nella seconda frazione di gioco. Sinner era in difficoltà e anche se aveva annullato tre palle-break, nel secondo set si era trovato sul 5-4 a rischio eliminazione.

Il campione altoatesino, però, non demordeva e annullava il match point, andando a brekkare Carreno-Busta nel game successivo per poi pareggiare il conto dei set, 1-1, chiudendo il secondo con 7 game vinti contro 5.

L'esperto spagnolo, dopo aver subito il ritorno di Sinner, si ripresentava in campo per la terza e decisiva frazione in versione primo set. Da subito era chiaro che Sinner avrebbe dovuto fare un'impresa per avere la meglio.

L'equilibrio veniva spezzato al sesto gioco, quando Carreno riusciva a brekkare Sinner, portandosi sul 4-2. Ma è sul 5-3 per Carreno che la contesa viveva il suo momento più drammatico. Sinner, nel proprio turno di battuta riusciva ad annullare altri 4 match-point, conquistando definitivamente il pubblico di Miami.

In quel momento, portandosi sul 5-5, Jannik era riuscito a capovolgere completamente il match e nel turno successivo andava a breakkare Carreno ormai rassegnato e ormai prossimo a cedere al secondo match-point per 7-5.

Sinner esultava come mai aveva fatto prima per la sua vittoria più travolgente. Ora ha un giorno di tempo per recuperare le energie, ad attenderlo negli ottavi del Masters 1000 di Miami c'è un giocatore che fa dei colpi estrosi e dello spettacolo la sua arma vincente. Il conto alla rovescia per la sfida contro Nick Kyrgios, il match che a Indian Wells venne annullato per l’influenza che aveva colpito Sinner, è ufficialmente iniziato.