Sinner-Monfils, oggi Atp Rotterdam 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Ottavi di finale per Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam. L'altoatesino, che ha iniziato la stagione trionfando agli Australian Open, dopo aver intrapreso la sua avventura sul cemento del prestigioso torneo olandese battendo agevolmente nei sedicesimi di finale in 2 set Botic van de Zandschulp per 6-3, 6-3, si appresta a tornare in campo giovedì 15 febbraio per affrontare il transalpino Gael Monfils.

Il campione altoatesino è avanti nei precedenti per 4-1 e ha battuto il francese in 3 set nell'ultima sfida all'Atp Toronto 2023, dove poi vinse, incominciando una trionfale seconda parte di stagione.

Jannik punta a rispettare i pronostici ed essere protagonista di un'altra settimana vincente che, in caso di vittoria finale, vista l'assenza del russo Medvedev, gli permetterebbe di conquistare la posizione numero 3 del Ranking Atp, mai raggiunta da nessun italiano nell'era Open.

Sinner-Monfils, Atp 500 Rotterdam: dove vederla in diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Gael Monfils è il quarto nel programma dell'Atp di Rotterdam 2024 di giovedì 15 febbraio, si gioca sul Campo Centrale, non prima delle 19.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo. Il vincente nei quarti se la vedrà con il canadese Milos Raonic.