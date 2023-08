Sinner-Monfils, stanotte Atp Toronto in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner torna in campo questa notte nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Toronto. L'altoatesino, che ha superato gli ottavi senza giocare a causa del forfait di Andy Murray, sfida Gael Monfils per l'accesso in semifinale contro il vincente della sfida tra il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz e Tommie Paul.

Il transalpino in questo periodo sta mostrando una forma ritrovata e Sinner non dovrà sottovalutarlo. I due si conoscono bene e Jannik ha già avuto diverse volte la meglio. Tra i ricordi più belli la vittoria ad Anversa nel 2019, in quella che fu la sua prima vittoria contro un top-10.

Sinner-Monfils, Atp Masters 1000: dove vederla in diretta

Sinner affronta Monfils nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto, come secondo match dall'1.00. Si inizierà non prima delle 2.20 e l'incontro sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport, sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.