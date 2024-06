Sinner-Moutet, Roland Garros 2024: dove vederla in diretta tv

Torna in campo Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Oggi, domenica 2 giugno, il campione azzurro, numero 2 al mondo, sfida Moutet negli ottavi di finale

Non ci sono precedenti ma i pronostici sono sicuramente a favore del nostro portacolori.

Sinner-Moutet oggi, Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, domenica 2 giugno, tra Jannik Sinner e Corentin Moutet si gioca sul Philippe-Chatrier non prima delle 20:15 e sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport e sarà visibile in streaming per gli abbonati su Now, Discovery Plus e SkyGo.