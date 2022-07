Sinner-Munar oggi, Atp Umago 2022: dove vederla in tv

Inizia oggi, mercoledì 27 luglio, l'avventura di Jannik Sinner nel torneo Atp 250 in Croazia. Il campione altoatesino, che ha saltato a scopo precauzionale il torneo Atp 500 di Amburgo per alcuni lievi problemi alla caviglia accusati dopo il bellissimo match dei quarti di finale di Wimbledon con Djokovic, è la testa di serie numero 2, dopo Carlos Alcaraz. Al torneo partecipa anche Lorenzo Musetti, vincitore dell’Atp 500 di Amburgo, che ieri ha battuto Bedene e domani giocherà, in orario da definire, nel derby italiano contro Marco Cecchinato.

Oggi pomeriggio è impegnato nel secondo turno anche Giulio Zeppieri n.168 del ranking, promosso dalle qualificazioni, dopo il successo all’esordio nel main draw sull’argentino Cachin, n. 90 ATP (prima vittoria ATP in carriera).

Atp 250 Umago, Sinner-Munar: dove vederla in tv e in diretta

Jannik Sinner oggi, mercoledì 27 luglio, nel suo ritorno in campo dopo 3 settimane affronterà Jaume Munar nel secondo turno dell'Atp 250 di Umago. Non ci sono precedenti. In palio ci sono i quarti di finale contro il vincente della sfida tra Alex Molcan e Roberto Carballes Baena.

Si gioca sul campo Centrale non prima delle ore 20.00. Il match seguirà quello tra Holger Rune e Bernabe Zapata Miralles. Gli appassionati di tennis potranno seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Super tennis (canale 205) e Supertennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennix.it.