Sinner-Murray, Atp Toronto: dove vederla in diretta tv

Nuova sfida per Jannik Sinner all'Atp Masters 1000 di Toronto. L'altoatesino, che ha battuto in modo convincente Berrettini nel derby agli ottavi, sfida Andy Murray per l'accesso ai quarti.

Il britannico ha dovuto combattere per quasi tre ore per avere la meglio su Purcell e conquistare il passaggio del turno. I precedenti sono in parità, 1-1, vittoria Murray a Stoccarda e successo di Sinner, nel 2022, a Dubai.

Atp Toronto, Sinner-Murray: orari e dove vederla in tv

La sfida degli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Toronto tra Sinner e Murray è in programma nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto, sarà il secondo match dall'1.00 e non inizierà prima delle 02.20.

Il Canada Open è trasmesso in diretta tv per gli abbonati da Sky Sport su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.