Musetti-Alcaraz, Atp Pechino 2023: a che ora e dove vederla in diretta tv

Sfida da non perdere per Lorenzo Musetti agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. Domenica 1 ottobre il toscano, che nel turno precedente ha battuto Karen Khachanov, numero 14 del ranking, affronta il numero 2 al mondo, numero 1 del seeding, Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo, vincitore di due Slam in carriera, Wimbledon 2023 e gli US Open 2022, è decisamente favorito e trarrà vantaggio dal fatto di giocare sul cemento. I precedenti, però, sono in parità: 1-1.

Musetti aveva avuto la meglio in finale nell'Atp 500 di Amburgo, sulla terra rossa, nel 2022. Nel Roland Garros 2023, però, Alcaraz si è imposto nettamente.

Musetti-Alcaraz, Atp Pechino 2023: dove vederla in diretta

L'incontro tra Musetti e Alcaraz si gioca domenica 1 ottobre non prima delle 09.00 sul Diamond Court come terzo match in programma dopo le sfide tra Marketa Vondrousova contro Anhelina Kalinina e Aryna Sabalenka contro Sofia Kenin.

Sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre), in streaming gratuito sul sito dell'emittente e sull'app SuperTenniX (gratis per abbonati FITP).