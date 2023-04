Sinner-Musetti, Barcellona 2023: dove vederla in tv e in streaming

Un altro imperdibile derby azzurro tra Sinner e Musetti. Una settimana dopo quello vinto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, in Catalogna ci sarà la rivincita tra i due azzurri. Il toscano ha superato oggi Cameron Norrie, mentre Sinner ha battuto il giapponese Nishioka.

Al momento, però, c'è la possibilità che Sinner decida di cancellarsi dal torneo, visto che nella sfida precedente è apparso in difficoltà dal punto di vista fisico per i molti impegni a cui si è sottoposto in questo periodo. L'incombere dei Masters 1000 a Madrid e Roma e il Roland Garros potrebbero farlo optare, a malincuore, per il forfait.

Barcellona 2023, Sinner-Musetti: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, quarto di finale dell’Atp 500 di Barcellona, è in programma venerdì 21 aprile alle ore 12.00. L'ATP Barcellona 2023 è trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito Supertennis.tv e sull'app Supertennix (gratis per tesserati FITP). Il torneo si potrà seguire anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW.