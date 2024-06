Sinner in finale a Halle, Musetti al Queen's: due italiani si giocano i prestigiosi titoli sull'erba prima di Wimbledon

Giornata memorabile per il tennis italiano. Oggi, sabato 22 giugno, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno vinto le semifinali ad Halle e al Queen's e domani, domenica 23 giugno, si giocheranno i titoli in due dei tornei Atp sull'erba più prestigiosi del circuito.

Sinner, numero 1 al mondo, in semifinale all'Atp 500 di Halle ha battuto il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-4 7-6(3) e sfiderà in finale l'amico Hurkacz, suo compagno di doppio in questo torneo, che ha battuto Zverev.

Jannik Sinner in finale all'Atp 500 di Halle

Jannik ce l'ha fatta in 2 set dopo un'ora e 39 minuti di gioco e ha così conquistato la sua quarta finale quest'anno, la prima in carriera sull'erba.

"Domani sarà durissima. Sarà una sfida molto alla pari, lui gioca così bene su questa superficie e ha già vinto qui. L'erba si adatta a lui, sarà dura ma sono contento e spero di divertirmi. Giocare la finale qui sarà un grande onore. Lui sta giocando e servendo bene, sarà molto difficile brekkarlo, vedremo", ha detto Sinner nell'intervista a caldo al termine del match.

Lorenzo Musetti in finale all'Atp 500 del Queen's

Musetti in semifinale al Queen's ha sconfitto per 6-3, 3-6, 6-3 l'australiano Thompson e in finale se la vedrà contro chi avrà la meglio nel derby americano tra Paul e Korda.

"È bellissimo essere arrivato in finale in un torneo dalla grande storia come il Queen's. Oggi ho sentito tanti italiani qui oltre al mio team e li ringrazio per esserci stati. Domani è l'ultimo passo, venite a vedermi", ha detto Musetti, che è riuscito a prevalere dopo due ore e 18 minuti di gioco.

Sarà una domenica tennistica tutta da seguire tra Halle e Londra. Sono già arrivati da parte degli italiani ottimi segnali in vista di Wimbledon, in programma da lunedì 1 a domenica 14 luglio.