Sinner-Musetti, Montecarlo 2023: dove vederla in tv e in streaming 

Giornata storica per i colori azzurri. Venerdì 14 aprile nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo si sfidano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'Italia è già sicura di avere un semifinalista nella giornata di sabato. Entrambi hanno disputato due grandi ottavi per raggiungere questo traguardo. Sinner ha annullato un match-point ad Hurkacz nel secondo set, Musetti ha rimontato il numero 1 Djokovic, andando a cogliere una memorabile vittoria.

Montecarlo 2023, Musetti-Sinner: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, che vale l'accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, è in programma venerdì 14 aprile ed è il quarto ed ultimo match di giornata, a partire dalle ore 11.00. Non inizierà prima delle ore 15.00.

Il Masters 1000 di Montecarlo viene trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo e NOW.