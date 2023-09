Sinner-Nishioka, Atp Pechino 2023: a che ora e dove vederla in diretta tv

Secondo match all'Atp 500 di Pechino per Jannik Sinner. L'altoatesino, dopo la sofferta vittoria contro il britannico Daniel Evans nel turno precedente, (6-4, 6-7,6-3) domenica 1 ottobre sfida il nipponico Yoshihito Nishioka per conquistare l'accesso ai quarti di finale. Un unico precedente in carriera, all'Atp di Barcellona 2022, quando sulla terra rossa Jannik si impose al terzo set 6-1, 4-6, 6-3.

Si annuncia un incontro combattuto anche sul cemento con Sinner che dovrà dimostrare di aver superato i problemi muscolari alla coscia destra e il raffreddore che hanno condizionato il suo rendimento nel match d'esordio in questo prestigioso torneo.

Atp Pechino 2023, Sinner-Nishioka: dove vederla in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Yoshihito Nishioka, in programma domenica 1 ottobre, si giocherà non prima delle ore 7.30 sul Campo Lotus, dopo l'incontro tra Tomas Martin Etcheverry e Casper Ruud.

Sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre), in streaming gratuito sul sito dell'emittente e sull'app SuperTenniX (gratis per abbonati FITP).